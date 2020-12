Tempo di lettura: < 1 minuto

BENEVENTO LAZIO PASQUALE FOGGIA – Il DS del Benevento, Pasquale Foggia, ex calciatore della Lazio è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Le parole di Foggia

“Questo sono partite piene di emozione che si prova per il passato e per il presente. Sono molto amico di Tare. Anche gli Inzaghi si sono sentiti tutta la settimana, meno male che la partita si gioca in anticipo sennò avrebbero continuato così per altro tempo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.