BENNACER MILAN LAZIO – Questa sera, la Lazio ha sconfitto per 2-1 il Milan. Il centrocampista dei rossoneri, Bennacer è intervenuto in zona mista per analizzare la partita. Queste le sue parole.

Secondo tempo

“Nel secondo tempo è stato un po più difficile perchè siamo mancati in concentrazione ma c’era lo spirito. Dobbiamo fare di più.”



Juventus

“Con la Juventus dobbiamo fare meglio di stasera e lavorare bene questa settimana.”