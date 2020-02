Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO JUVENTUS SCUDETTO – È un campionato aperto e combattuto come non mai. Nel recente passato, la Serie A non aveva mai avuto tre protagoniste per tutti questi mesi. Lazio, Juventus e Inter si daranno battaglia fino alla fine e ormai ogni addetto ai lavori parla di lotta a tre. Anche Rodrigo Bentancur, centrocampista dei bianconeri, ha detto la sua su questo campionato attraverso i microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole.

Lotta scudetto

“Sarà lotta a tre per lo Scudetto. Lazio e Inter stanno facendo molto bene, ma dobbiamo pensare solo a noi e vincere tutte le nostre partite. Brescia? Stiamo preparando la gara, dobbiamo vincere per difendere il primo posto”.

