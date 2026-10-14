Buon compleanno Bergodi! Gli auguri della Lazio

L’ex biancoceleste Cristiano Bergodi spegne 62 candeline, per l’occasione la Lazio ha voluto fargli gli auguri di buon compleanno con un comunicato ufficiale.

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Gli auguri della Lazio a Bergodi: buon compleanno allo storico ex

“Tanti auguri a Cristiano Bergodi! L’ex difensore biancoceleste compie oggi 62 anni. Bergodi, cresciuto nel vivaio della Lazio, ha giocato nella Capitale dal 1989 al 1996, collezionando 186 presenze e 4 gol. Per pochi mesi ha anche ricoperto il ruolo di vice allenatore biancoceleste, alle spalle di Mimmo Caso”.

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