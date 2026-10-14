NOTIZIE
Buon compleanno Bergodi! Gli auguri della Lazio
L’ex biancoceleste Cristiano Bergodi spegne 62 candeline, per l’occasione la Lazio ha voluto fargli gli auguri di buon compleanno con un comunicato ufficiale.
LEGGI ANCHE: Lotito, l’aggiotaggio sul titolo della Lazio sarebbe impossibile
Gli auguri della Lazio a Bergodi: buon compleanno allo storico ex
“Tanti auguri a Cristiano Bergodi! L’ex difensore biancoceleste compie oggi 62 anni. Bergodi, cresciuto nel vivaio della Lazio, ha giocato nella Capitale dal 1989 al 1996, collezionando 186 presenze e 4 gol. Per pochi mesi ha anche ricoperto il ruolo di vice allenatore biancoceleste, alle spalle di Mimmo Caso”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Como
|11
|6
|7
|Napoli
|10
|6
|8
|Juventus
|10
|5
|9
|Frosinone
|10
|6
|10
|Sassuolo
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Genoa
|4
|6
|18
|Fiorentina
|4
|6
|19
|Bologna
|2
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE1 giorno ago
Progetto Flaminio, c’è ottimismo: la Lazio ha trovato la chiave per sbloccarlo
-
INFORTUNATI13 ore ago
Infortunio Marusic, slitta il rientro: quando potrebbe tornare
-
INFORTUNATI13 ore ago
Infortunio Rovella: niente Juve, si punta al Parma
-
NOTIZIE2 giorni ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato