BERGOMI LAZIO – Mentre in Serie A si discute su una ipotetica ripresa del campionato, in Lega si valutano diverse soluzioni per rendere possibile il tutto. L’ex difensore dell’Inter e della Nazionale, Giuseppe Bergomi ha parlato così della Lazio ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Bergomi sulla Lazio

“La Lazio ha avuto una grandissima stagione, anche perché con i tre cambi Inzaghi riusciva sempre a raddrizzare la partita se si metteva su binari storti. Caicedo e i due esterni erano i cambi fissi che portavano frutti. Con la riforma dei cinque cambi la vedo più penalizzata. Chi invece ne può beneficiare sono squadre come Juventus e Roma che hanno molti giocatori da poter inserire durante la gara”.

