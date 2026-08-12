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CALCIOMERCATO LAZIO

Bergomi vedeva bene Frattesi alla Roma, ma il calciatore sarà della Lazio

Published

11 ore ago

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Gian Piero Gasperini

Quando si dice “le ultime parole famose”: Beppe Bergomi, in un’intervista recente alla Gazzetta dello Sport, aveva auspicato un futuro in giallorosso per Davide Frattesi, il centrocampista che, invece, sarà biancoceleste nelle prossime ore.

Leggi anche: “Quale numero di maglia indosserà Frattesi?

L’intervista di Bergomi dove suggeriva a Frattesi la Roma

“Alla Roma vedrei bene Frattesi. Uno come lui, con quel tipo di calcio, potrebbe segnare diversi gol. Gasperini è una sicurezza, fa parte della categoria di quelli che hanno cambiato il calcio. È unico nella gestione dei giocatori, in campo e fuori. L’unico difetto è che le sue squadre hanno grandi picchi e poi delle flessioni. Dovrà essere bravo a gestire il doppio impegno, ma ha i gol di Malen dalla sua”.

Con l’eco di queste parole ancora nell’aria (l’intervista dello Zio è recentissima) il celebre difensore dell’Inter e della nazionale dovrà prendere atto che, invece, il centrocampista si sposterà a Formello, dall’altra parte del Tevere, tornando a indossare quei colori biancocelesti che vestì fino a 15 anni.

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