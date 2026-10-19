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Bergomi esalta Tavares: “Cross così li faceva solo Andy Brehme”

Published

3 ore ago

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Bergomi Nuno Tavares Juventus Lazio parole

Dagli studi di Sky Sport a fine gara l’ex difensore, Giuseppe Bergomi, ha commentato a caldo il ko della Juventus e dall’altro lato il volo della Lazio, esaltando anche la prestazione e le giocate di Nuno Tavares: ecco le sue parole.

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Le parole di Bergomi su Tavares nel commento di Juventus Lazio

“Nel secondo gol della Lazio, c’è tanta Lazio. C’è tanta qualità. Cross come quello fatto da Nuno Tavares da li faceva solo Andy Brehme. Cambio di gioco dal terzino al lato opposto, Brehme era il nostro regista esterno. Lucumi doveva stare un po’ più su se vedeva che Celik andava verso la sovrapposizione. La difesa si è abbassata troppo”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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