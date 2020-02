Tempo di lettura: < 1 minuto

BERGONZI LAZIO INTER – Nella serata di ieri la Lazio ha sconfitto per 2-1 l’Inter in rimonta. Uno degli episodi che ha fatto maggiormente parlare è stato il rigore concesso ai biancocelesti per fallo di De Vrij ai danni di Immobile. L’ex arbitro Bergonzi ha commentato così l’episodio ai microfoni di Tmw Radio.

Le parole di Bergonzi su Lazio-Inter

“Rocchi ha arbitrato benissimo, è sempre stato a due metri dall’azione. Episodi? Il rigore per la Lazio è ineccepibile. Immobile sta per calciare, de Vrij lo contrasta in modo inopportuno. Rosso? Lo avrei supportato se avesse deciso così. Ma se ha dato giallo, significa che per lui non fosse una così chiara occasione da gol. La scelta di Rocchi ci sta”.

