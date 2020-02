Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BOLOGNA Giovani – La sfida con il Bologna si avvicina e la Lazio è pronta a scendere in campo. Ai microfoni di TMW è intervenuto Giovanni Bia che ha detto la sua. Di seguito le sue parole.

Lotta scudetto

“Vedendo la Juventus ieri penso che la lotta scudetto sia apertissima e non sottovaluterei la Lazio. Ciro non fa solo gol davanti al portiere, ma parecchi se li sta inventando. È in stato di grazia e come tocca la palla fa gol. La Lazio ha calciatori sopra la media. Che giocherebbero titolari in Inter e Juventus“.

