Bianchi: “La rivalità fra Roma e Lazio toglie energie da obiettivi più grandi”

L’ex calciatore e allenatore, Ottavio Bianchi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, parlando della Serie A e della rivalità fra Lazio e Roma. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Bianchi su Lazio e Roma

“C’è un dualismo con la Lazio che toglie energie da obiettivi più grandi. Gasperini può puntare al massimo, ma nel calcio sono tutti scaramantici quindi non lo diranno”.

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