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INTERVISTE

Bianchi: “La rivalità fra Roma e Lazio toglie energie da obiettivi più grandi”

Published

4 ore ago

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Olimpico

L’ex calciatore e allenatore, Ottavio Bianchi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, parlando della Serie A e della rivalità fra Lazio e Roma. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Bianchi su Lazio e Roma

“C’è un dualismo con la Lazio che toglie energie da obiettivi più grandi. Gasperini può puntare al massimo, ma nel calcio sono tutti scaramantici quindi non lo diranno”.

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1 Roma 12 4
2 Inter 12 4
3 Como 10 4
4 LAZIO 10 4
5 Cagliari 9 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 4
14 Torino 3 4
15 Fiorentina 3 4
16 Parma 1 4
17 Bologna 1 4
18 Monza 1 4
19 Genoa 1 4
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