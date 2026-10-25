Dove osano le aquile: la Lazio è in testa in solitaria per la prima volta dopo la pandemia

Non vuole ancora sognare in grande Gennaro Gattuso, ma la notte appena vissuta entra di diritto nella storia recente della Lazio: per la prima volta da febbraio 2020 i biancocelesti si sono potuti godere il riposo da primi in solitaria, in testa alla classifica, dopo il 2-1 rifilato al Parma allo Stadio Olimpico. Si tratta di un successo prezioso, arrivato grazie al gol di Kenneth Taylor, l’undicesimo marcatore diverso in stagione, e l’autogol di Diego Carlos. Con questa vittoria la Lazio sale a quota 22 punti e stacca, momentaneamente almeno, l’Inter, impegnato contro la Fiorentina nella giornata di oggi.

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I biancocelesti sono andati a dormire primi in solitaria

È dal 29 febbraio 2020 che i biancocelesti non andavano a dormire in vetta alla classifica, da un Lazio-Bologna 2-0 nella 26esima giornata della stagione 2019/20, l’ultima giocata prima della pausa per il Covid. Da quando si è tornati a giocare, nell’estate del 2020, la Lazio non si è mai ritrovata per una notte in solitaria in testa alla classifica fino a stanotte, come ricorda Tutto Mercato Web.

Ora, in caso di mancato successo dell’Inter contro la Fiorentina si potrebbe interrompere un digiuno lungo addirittura 16 anni. È addirittura dalla decima giornata della stagione 2010/11 che la Lazio non chiude una giornata in vetta alla classifica in solitaria, tra l’altro dopo una sconfitta in un derby che però non era costato il primato. Stanotte lo ha fatto e potrebbe farlo fino a martedì, in caso di mancato successo dell’Inter.

Al momento l’aquila vola altissima, lassù dove nessuno riesce a prenderla, e lo fa in un silenzio surreale, dovuto all’assenza di tifosi all’interno dell’Olimpico. Ciononostante, la Lazio batte anche il Parma, cementando un primato tanto incredibile quanto meritato, ma attorno a questo miracolo sportivo si consuma il paradosso più amaro e profondo del nostro calcio: l’assenza del cuore pulsante dei tifosi.

La Curva Nord è semivuota, ma non certo assente, dietro la linea dura della diserzione e la contestazione totale contro la gestione di Claudio Lotito, non c’è disinteresse, ma un infinito, doloroso atto di amore, come lo definiscono i supporters aderenti alla protesta del tifo. Rinunciare a spingere la squadra della propria vita mentre è da sola in testa alla classifica è il sacrificio più grande che un tifoso possa compiere. È la dimostrazione di un attaccamento viscerale.

In questa situazione ambientale a dir poco pesante, Gennaro Gattuso ha compiuto il suo capolavoro più grande, comprendendo questo sentimento e rendendolo dura corazza. Il tecnico calabrese ha blindato lo spogliatoio, isolando il gruppo ma facendogli respirare l’orgoglio ferito della piazza, questa Lazio non si sente sola nel deserto dell’Olimpico; al contrario, corre e lotta con la consapevolezza di rappresentare un popolo che soffre e ama fuori dai cancelli.

La formula sta funzionando alla grande, resta ora da vedere se il tecnico riuscirà ad alimentare il suo gruppo con questa benzina per l’intera stagione o meno.

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