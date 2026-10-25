Biasin contro gli arbitri: “Ieri la Lazio, oggi l’Inter. In Italia si gioca con un regolamento diverso”

Il direttore di Libero Fabrizio Biasin si è sfogato contro l’operato di arbitri e VAR in Serie A che ha visto altri errori gravi anche in questa giornata, ieri col rigore non dato per il fallo su Frattesi e oggi per un penalty non concesso all’Inter per fallo in area su Thuram contro la Fiorentina. Di seguito il post su X.

Leggi Anche: Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato

Le parole di Biasin sugli errori in Lazio-Parma e Inter-Fiorentina

“È successo ieri in Lazio-Parma (rigore su Frattesi, Var spento) è ricapitato oggi in Inter-Fiorentina (rigore su Thuram, Var spento). Ogni settimana tocca a qualcuno perché “deve prevalere la decisione di campo”. Non quella giusta, quella di campo. In Italia si gioca con un regolamento diverso.”

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP