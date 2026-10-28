Biasin su Gattuso: “Nessuno credeva arrivasse a natale”

Fabrizio Biasin in un post su X ha commentato la rivincita del mister Gattuso che, dopo esser partito col piede sbagliato nella disastrosa eliminazione in Coppa Italia di agosto col Mantova, ha saputo far ricredere coloro che lo davano esonerato di lì a poco, tra i quali c’era anche il giornalista. Ecco cosa ha scritto.

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“Il 99% di coloro che oggi celebrano Gattuso, lo scorso 16 agosto (Lazio-Mantova 0-2) erano amaramente convinti che non avrebbe mangiato il panettone. Io me lo ricordo bene. E sapete perché me lo ricordo bene? Perché ero tra quelli. Grande Rino, buon panettone a te.”

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