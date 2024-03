Biasin: "Immobile? Troppo facile prendersela con lui"

Tempo di lettura: < 1 minuto

BIASIN IMMOBILE LAZIO NAZIONALE-Fabrizio Biasin ai microfoni di tvplay.it, ha parlato di Ciro Immobile schierandosi con il capitano della Lazio e parlandone anche in ottica Nazionale

Le parole di Biasin

"Immobile? È facile prendersela sempre con un attaccante quando sbaglia un’occasione come contro il Bayern Monaco. Prendersela con Immobile per l’unica palla-gol sprecata per me non ha senso. Sicuramente Immobile è nella fase calante della sua carriera. E' uno dei migliori attaccanti della storia italiana del calcio”.

Immobile attaccante titolare della Nazionale?: "Al momento non ci sono attaccanti che stanno facendo una grande stagione, Scamacca gioca poco ed ha avuto infortuni, l'unico che gioca con continuità è Retegui ma non ha realizzato molti gol. E' ancora tutto aperto per diventare il titolare della Nazionale, il finale della stagione è ancora lungo".