Biasin: “Pinamonti a 12 milioni è davvero un buon affare”

Il passaggio di Andrea Pinamonti alla Lazio sta facendo discutere molto, l’ultimo in ordine cronologico ad aver commentato l’acquisto dei biancocelesti è stato il giornalista Fabrizio Biasin: questo ciò che ha convidiso sui propri social ufficiali.

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“25/26 9 gol, 4 assist. 24/25 11 gol, 1 assist. 23/24 12 gol, 2 assist. 22/23 5 gol, 1 assist. 21/22 13 gol, 2 assist. G/A quasi sempre oltre la doppia cifra. Con le cifre che girano Andrea Pinamonti (27 anni) alla Lazio per 12 milioni bonus compresi è davvero un buon affare”.

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