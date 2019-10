BIAVA LAZIO – Quattro stagioni con la maglia biancoceleste per Giuseppe Biava, con cui ha collezionato 125 presenze segnando anche 6 reti. In qualità di doppio ex, è intervenuto ai microfoni del canale tematico del club per parlare della prossima sfida tra Lazio ed Atalanta.

Lazio Atalanta

“Lazio e Atalanta sono due squadre che giocano sempre a viso aperto, hanno giocatori di corsa e qualità. I biancocelesti a volte sbagliano l’approccio con squadre alla portata, finora però non sono stati all’altezza solo contro la SPAL, mentre a Milano contro l’Inter anche perdendo hanno dominato. L’Atalanta invece finora è stata più continua, così come lo scorso anno. Muriel e Zapata sono due grandi attaccanti, l’assenza di Duvan sarà pesante per Gaseperini. La Lazio dovrà evitare di lasciare spazi, perché l’Atalanta sa arrivare molte volte al tiro, mentre Immobile e Correa dovranno essere bravi a non concedere punti di riferimento”.

Bastos e Luiz Felipe

“Bastos e Luiz Felipe stanno facendo bene, sono due garanzie per Inzaghi. Luiz ha ancora ampi margini di miglioramento, mentre Bastos è più maturo vista l’esperienza. La sosta è arrivata al momento giusta, ha permesso a tutti di rifiatare anche se ci sono stati anche tanti Nazionali”.