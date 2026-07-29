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CALCIOMERCATO LAZIO

La Lazio sulle tracce di Bibout del Genk

Published

3 ore ago

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Angelo Fabiani

Il club belga del Genk ha da poco acquistato Rafiu Durosinmi come nuovo centravanti, versando nelle casse del Pisa circa 10,5 milioni di euro; per questo motivo, deve ora liberare uno slot in attacco: tra i papabili in uscita c’è Aaron Bibout, centravanti camerunense classe 2004 sul quale ci sarebbe anche la Lazio.

Leggi anche: “Franjo Ivanovic è nel mirino della Lazio?

Bibout potrebbe essere nel mirino della Lazio

Secondo quanto riportato da voetbalnieuws, quotidiano belga che si occupa di sport, sul calciatore del Genk c’è in pole lo Strasburgo, ma la Lazio, alla ricerca di un nuovo centravanti da regalare a Gennaro Gattuso. La lista delle contendenti però non si chiude qui. Secondo la stessa fonte, anche Lille e Trabzonspor sarebbero sulle sue tracce.

Il suo valore di mercato è stimato intorno ai 3,5 milioni di euro, una cifra abbordabile anche per le casse non ricchissime della Lazio. Il club biancoceleste, tra l’altro, conosce bene il Genk: è proprio da lì che fu acquistato un giovanissimo Sergej Milinkovic-Savic.

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