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Biglia torna in Serie A, l’ex Lazio segue Abate al Torino
Il Torino sta per iniziare un nuovo percorso con Ignazio Abate in panchina, al suo fianco ci sarà anche l’ex Lazio Lucas Biglia che ha accettato di ricoprire l’incarico di collaboratore tecnico del club granata.
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Ex Lazio, Biglia diventa collaboratore tecnico del Torino.
A portare in Italia l’allora centrocampista della nazionale Argentina, fu proprio la Lazio che versò nelle casse dell’Anderlecht qualcosa come 9 milioni di euro, era il 2013. Quattro anni più tardi, e perciò nel 2017, Lucas Biglia è poi passato al Milan per circa 20 milioni di euro. Fu lì che incontrò Ignazio Abate e i due oggi si ritrovano a bordo del Torino. Terza squadra italiana, dunque, la prima da collaboratore tecnico, per il classe 1986 che chissà che un giorno non possa scegliere di iniziare l’avventura da allenatore capo.
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