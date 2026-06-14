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Ex Lazio, c’è un sondaggio dalla Serie A per Lucas Biglia
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex Lazio Lucas Biglia potrebbe fare ritorno in Serie A, ma non nelle vesti da calciatore: il Torino starebbe valutando l’ipotesi di inserirlo nello staff di Abate.
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Biglia piace al Torino, l’ipotesi di calciomercato
Lucas Biglia può tornare in Serie A. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, l’ex centrocampista della Lazio è nella lista del Torino per ampliare lo staff del nuovo allenatore Ignazio Abate. L’argentino, nell’ultima stagione all’Anderlecht ritroverebbe l’ex compagno dei tempi del Milan.
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