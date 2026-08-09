Biglietti Bologna-Lazio, chiuso il settore ospiti: passo indietro della Questura?

Alle 18:30 del 24 agosto ci sarà la prima stagionale della Lazio che affronterà il Bologna senza, almeno fino a questo momento, il proprio pubblico già pronto a seguire la squadra: attraverso un comunicato ufficiale i padroni di casa hanno annunciato che il settore ospiti rimarrà chiuso.

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Chiuso il settore ospiti di Lazio-Bologna

AGGIORNAMENTO 9 AGOSTO – La comunicazione ufficiale che annunciava la chiusura del settore ospiti di Bologna-Lazio è stata rimossa dal sito del club rossoblù. Un dettaglio che alimenta la speranza di un possibile passo indietro da parte della Questura e, di conseguenza, della riapertura del settore per i tifosi della Lazio. Al momento non ci sono conferme ufficiali e si attendono novità nelle prossime ore ma quello che è certo è che i laziali sono pronti per sostenere la loro squadra nella prima partita di campionato.

Questo il comunicato ufficiale dove, senza troppe spiegazioni, il Bologna annuncia la chiusura del settore ospiti nonché l’impossibilità di acquistare tagliandi per chi abita nel Lazio: “Parte martedì 11/8 alle 10 la vendita dei biglietti per Bologna-Lazio, prima giornata del campionato di Serie A in programma lunedì 24 agosto alle ore 18:30 allo stadio Renato Dall’Ara: fino alle 22 di mercoledì 12/8 solo in prelazione per gli abbonati che hanno acquistato il proprio abbonamento entro il 6/8 (Premium fino a 4 biglietti, Standard 2). La vendita libera partirà giovedì 13/8 alle ore 17. Tutti coloro che desiderano acquistare il biglietto dovranno essere in possesso della Fidelity Card, sottoscritta entro e non oltre il 5/8. Questa disposizione è valida esclusivamente per questa partita. Il settore ospiti è attualmente chiuso. Inoltre, i residenti nella Regione Lazio non potranno acquistare biglietti per alcun settore dello stadio”.

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