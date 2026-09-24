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Italia Belgio, l’atmosfera non si scalda: ecco il dato sui biglietti venduti
Un Olimpico pieno a metà, almeno al momento: per la sfida di Nations League tra Italia e Belgio, in programma all’Olimpico venerdì 25 settembre, l’atmosfera non si scalda e il dato sui biglietti venduti parla chiaro. Ecco il numero a un giorno dal match.
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Biglietti Italia Belgio: il numero sui tagliandi venduti
Il dato complessivo ammonta a 32mila biglietti venduti fino a questo momento. Un numero che non esalta, vista la capienza dell’Olimpico, il ritorno sulla panchina di Mancini e un avversario di assoluto livello qual è il Belgio. I tagliandi, da 20 euro in su, possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sul sito ticketing.figc.it, con tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari.
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