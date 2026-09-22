Lazio, il bilancio svela tutte le cifre del mercato: acquisti e cessioni

Il bilancio della Lazio al 30 giugno 2026 permette di ricostruire nel dettaglio anche le operazioni di mercato, tra acquisti e cessioni, effettuate dal club a partire dallo scorso gennaio. Nel documento approvato dalla società sono riportati costi, bonus, obblighi di riscatto, plusvalenze e risparmi sugli ingaggi relativi alle operazioni concluse nelle ultime due sessioni.

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Lazio, acquisti e cessioni: il bilancio svela tutti i numeri

Gli acquisti della Lazio

Gennaio

A gennaio il club ha acquistato Taylor, Ratkov, Przyborek e Motta per 35,63 milioni di euro, più 5,50 milioni di bonus, mentre Maldini è arrivato in prestito per 500mila euro, con obbligo di riscatto fissato a 14,43 milioni: “Sono stati acquistati a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di quattro giocatori per un valore di Euro 35,63 milioni più premi per Euro 5,50 milioni, Iva esclusa, all’ottenimento di prefissati obiettivi sportivi, con retribuzioni fisse pari a Euro 3,38 milioni; è stato acquistato a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive di un giocatore per un valore di Euro 0,50 milioni e obbligo di riscatto per Euro 14,43 milioni, con retribuzione fissa pari a Euro 1,17 milioni”.

Sessione estiva

In estate sono arrivati a titolo definitivo Pinamonti, Doekhi, Pedraza e Diogo Leite per 7,35 milioni, più 8,20 milioni di bonus. I quattro hanno ingaggi fissi complessivi da 8,97 milioni. Frattesi, Sutalo e Gudmundsson sono invece arrivati in prestito per 8,75 milioni, più 1,50 milioni di bonus, con diritti di opzione per 31,35 milioni e altri 3 milioni di bonus. I loro ingaggi complessivi ammontano a 11,02 milioni: “Sono stati acquistati a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di quattro giocatori per un valore di Euro 7,35 milioni, comprensivi di oneri accessori, più premi per Euro 8,20 milioni, Iva esclusa, all’ottenimento di prefissati obiettivi sportivi, con retribuzioni fisse per la stagione 26/27 pari a Euro 8,97 milioni; sono stati acquistati a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive di tre giocatori per un valore di Euro 8,75 milioni, comprensivi di oneri accessori, più premi per Euro 1,50 milioni all’ottenimento di prefissati obiettivi sportivi e diritti di opzione per Euro 31,35 milioni, comprensivi di oneri accessori, più premi per Euro 3,00 milioni, Iva esclusa, con retribuzioni fisse per la stagione 26/27 pari a Euro 11,02 milioni”.

Le cessioni della Lazio

Gennaio

Sul fronte delle cessioni, a gennaio Castellanos, Guendouzi, Kamenovic e Vecino hanno fruttato 54,70 milioni, più 1,95 milioni di bonus, generando una plusvalenza di 31,38 milioni. Mandas è partito in prestito per 2,5 milioni, con diritto di riscatto a 18,50: “Sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di quattro giocatori a titolo definitivo per un valore, al netto di oneri accessori, di Euro 54,70 milioni più premi per Euro 1,95 milioni, con una plusvalenza di Euro 31,38 milioni, un risparmio di retribuzioni fisse di Euro 4,73 milioni, un incentivo all’esodo di Euro 0,15 milioni ed una svalutazione dei diritti di Euro 0,29 milioni; sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di un giocatore a titolo temporaneo per un valore di Euro 2,5 milioni con diritto di riscatto a Euro 18,50 milioni, con un risparmio di retribuzione fissa di Euro 0,94 milioni”.

Sessione estiva

In estate, Gila, Romagnoli, Provedel e Artistico sono stati ceduti per 23,08 milioni, con una plusvalenza di 16,77 milioni e 10,72 milioni di risparmio sugli ingaggi. Ratkov e Dia sono invece partiti in prestito per 2,90 milioni, più bonus, con obbligo di riscatto a 21,10 milioni: “Sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di quattro giocatori a titolo definitivo per un valore, al netto di oneri accessori e sell on, di Euro 23,08 milioni, Iva esclusa, con una plusvalenza al netto delle attualizzazioni di Euro 16,77 milioni, un risparmio di retribuzioni fisse di Euro 10,72 milioni per la stagione 26/27.ed rinunce per 0,44 milioni; sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di due giocatori a titolo temporaneo per un valore di Euro 2,90 milioni, più premi per Euro 0,12 milioni, con obbligo di riscatto a Euro 21,10 milioni all’ottenimento di prefissati obiettivi sportivi, Iva esclusa, con un risparmio di retribuzione fissa di Euro 4,65 milioni ed un incentivo all’esodo di Euro 1,73 milioni”.

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