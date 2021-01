Tempo di lettura: < 1 minuto

FILIPPO BISCIGLIA LAZIO ROMA MATCH PROGRAM – Vigilia del derby della Capitale: Filippo Bisciglia, tifoso della Lazio, è intervenuto nel match program della sfida.

Lazio-Roma, Filippo Bisciglia nel match program

“Come è nata la mia passione per la Lazio? Mio padre è un tifoso laziale e lo è sempre stata anche mia sorella che è più grande di me. A 10 anni mi portarono a vedere lo spareggio di Napoli contro il Campobasso, gara che servì ai biancocelesti per non retrocedere in Serie C, la squadra di Fascetti la vinse grazie a un gol di Poli”.

I derby

“Ricordo quelli di Gascoigne, i gol di Di Canio. Ma il derby che ricordano tutti i laziali, inevitabilmente, è quello vinto per 1-0 in finale di Coppa Italia con il gol di Lulic. Il mio personalissimo derby, però, è un altro: era il battesimo della nipote della mia ex fidanzata e non potevamo essere, vista questa cerimonia, allo stadio. Sotto alla camicia avevo messo la maglia della Lazio perché, se i biancocelesti avessero vinto, avevo pensato di mostrarla a tutti a tavola. Eravamo in svantaggio per 2-0 e, dopo aver accorciato le distanze sul 2-1, al 95′ Castroman segnò la rete del 2-2. Io mi alzai e mi strappai la camicia facendo vedere a tutti la maglia laziale. Erano tutti romanisti, compresa la mia ragazza che quella sera mi lasciò. Facemmo pace solo qualche giorno dopo”.

