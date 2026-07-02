Bisignani: “Essere qui mi emoziona come quando facevo il raccattapalle a 10 anni”

Luigi Bisignani, nel corso del suo intervento dal palco di Piazza Ankara, dove si è chiuso il corteo dei tifosi della Lazio del 2 luglio, ha parlato di quale emozione gli generasse la partecipazione alla manifestazione.

Leggi anche: “Rocca: “Che grande emozione vedere questo popolo in movimento”

L’intervento di Bisignani dal palco della manifestazione dei tifosi

“Che effetto fa essere qui? Provo una grandissima emozione. La stessa emozione che avevo a 10 anni e facevo il raccattapalle qui al Flaminio, o la stessa emozione del 2000, quando aspettavamo il risultato di Perugia e noi vincevamo contro la Reggina. E il destino oggi ci porta a parlare della Reggina. Quando avevamo accanto a noi un presidente che oggi voglio ricordare, Sergio Cragnotti”.

“Dobbiamo fare un applauso a un uomo che ci ha fatto sognare e oggi ci guarda dal cielo, Eriksson. Il Tempo ha dato voce a tutti noi, voglio ringraziare il direttore Capezzone”.

Bisignani sulla politica e la Lazio

“La politica può restare neutrale di fronte a questa situazione? La risposta l’ha data il presidente Rocca. La politica non deve rimanere a guardare. Questo popolo con grande signorilità, che ci contraddistingue, ha portato avanti la protesta e sono stati presi a modello anche dai tifosi del Torino”.

“La Lazio come società è appetibile? Ci potrebbe essere un interesse? La risposta è semplicissima. Il Frosinone è stato acquistato da un fondo americano. La Lazio è appetibile perchè ha un grande pubblico”.

Bisignani su Lotito e le nuove maglie

“C’è da chiedere a uno psichiatra perchè si voglia fare il presidente di una squadra di calcio e avere questo pubblico meraviglioso che non lo ama. Oggi è stata presentata la nuova maglia che comunque sia è la maglia della Lazio che dobbiamo applaudire fin da Bologna”.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP