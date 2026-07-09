Bisignani: “Lotito paralizzato dalla contestazione dei tifosi”

Claudio Lotito è stato messo alle strette, parola del giornalista Luigi Bisignani che, nella sua ultima intervista rilasciata ai microfoni di Radiosei, ha ribadito quanto la contestazione dei tifosi della Lazio stia avendo il suo effetto.

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Le parole di Bisignani nell’intervista sulla contestazione dei tifosi verso Lotito.

“Il consenso che c’è intorno ai tifosi della Lazio arriva da tutte le tifoserie in Italia e non solo. La società, invece, è rimasta paralizzata e non sa dare nessuna risposta. Siamo i porta bandiera di una protesta civile che farà scuola. Dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione. Ora ci prepariamo agli Stati Generali di sabato. Anche il tifo organizzato manderà una formazione di ragazzi. Il tifoso della Lazio era visto in un certo modo in Italia, invece abbiamo dato una lezione di civiltà. L’isolamento di questa società porterà sicuramente qualcosa di buono. Nella comunicazione c’è un aspetto: la gestione della crisi. Quando una società si trova in periodo di difficoltà i comunicatori si occupano della gestione di queste crisi”.

Bisignani sulla posizione della politica.

“Più ci si arrocca così, più si porta la comunicazione contro. Le lettere di Lotito e Floridi sono incredibili. Sono interdetto. Significa che c’è un’improvisazione pazzesca. Il precampionato a Formello è all’insegna della disfatta. Dovrebbe essere un momento di unione tra la tifoseria e la squadra. Le parole di Tajani? Un segretario di un partito che dice che ‘non preoccupa’ la situazione, significa che è molto preoccupato. Sono dichiarazioni importanti”.

Bisignani sugli Stati Generali della Lazialità.

“C’è stata la giornata dell’orgoglio, che è stata quella del 2 luglio e ci sarà la giornata delle riflessioni. Credo che ci sarà una presa di posizione, un manifesto. I romanisti la faccia ce la mettevano, personaggi come Andreotti. I tifosi laziali VIP, penso a Lollobrigida che ha un ruolo importante nel Governo e nel partito, ci devono mettere la faccia”.

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