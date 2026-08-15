Bisignani: “Frattesi? Figuraccia da evitare, vi spiego perché”

Qualche peripezia di troppo ha accompagnato il passaggio di Davide Frattesi alla Lazio per il giornalista Luigi Bisignani che, sulle colonne de Il Tempo, ha da poco rilasciato una nuova intervista.

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Le parole di Bisignani sulla trattativa Frattesi-Lazio

“Ma almeno per l’arrivo dell’ottimo Frattesi si poteva evitare l’ennesima figuraccia, con tanto di stop and go da parte della Lega Calcio? È ormai evidente che il responsabile dei contratti della Lazio non comunichi con chi si occupa della parte finanziaria e che la Società non riesca neppure più ad avere un filo diretto con la Lega prima di ufficializzare l’unico acquisto, finora, di un certo livello. A questo blocco interno si sommano le enormi difficoltà societarie nel reperire risorse esterne: la risoluzione del contratto con Polymarket, la fatica ad attrarre nuovi sponsor e il calo dei diritti TV hanno chiuso ogni rubinetto”.

Bisignani sulle difficoltà economiche della Lazio

“La Lazio non può assumere impegni economici e, per questo, ha dovuto trasformare il prestito con obbligo di riscatto in un prestito con diritto. Le solite voci maliziose di mercato sostengono, inoltre, che tra Lazio e Inter ci sarebbe anche un addendum riservato. Speriamo davvero che sia tutto veramente in regola e di non vederlo spuntare fuori magari a campionato già iniziato”.

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