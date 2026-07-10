Bisignani: “Che disfatta, è un mercato da Serie C!”

Sentito in un’intervista in collegamento con Radiosei, Luigi Bisignani ha sottolineato la eco che sta avendo in tutta Europa la protesta dei tifosi della Lazio e ricordato l’importanza che avrebbe un intervento della politica nella gestione della crisi innescata da Claudio Lotito. Ecco le sue parole.

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Le parole di Bisignani nell’intervista sulla protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito e sulla necessità di un intervento della politica

“Il consenso che c’è intorno al tifo della Lazio per questa protesta si sta manifestando in tutte le tifoserie d’Italia. So che ci guardano anche in Inghilterra e non solo, sta facendo proseliti in tutta Europa per coralità e civiltà di protesta. L’altro concetto è quello dell’isolamento della società. Abbiamo una società che è rimasta paralizzata e non sa dare nessun tipo di risposta. La verità è che noi abbiamo un consenso trasversale. Questa è una protesta civile che farà proseliti anche all’estero. Noi dobbiamo solo continuare su questa linea. Continueremo sempre, ora ci prepariamo agli Stati Generali di sabato. L’isolamento della società e del proprio presidente sicuramente porterà a qualcosa di buono. E’ sicuramente in un angolo”.

Sulla comunicazione fallace della Lazio

“Nella comunicazione c’è un fatto, la gestione della crisi. Quando ci si trova in un momento difficile, i comunicatori devono pensare a come risolverla. Il fatto che non ci sia stato un gesto di scuse o un gesto per andare incontro non ha fatto altro che creare un arroccamento che ha alimentato la mobilitazione contro. E’ l’abc della comunicazione, se penso alle lettere di Lotito e Floridi penso sia incredibile. Sono interdetto perchè questo significa che c’è un’improvvisazione pazzesca che ritroviamo anche sul mercato e sul ritiro nel caldo di Formello. E’ il segno della disfatta, neanche le piccole squadre di Serie C fanno possono fare questo mercato”.

Sulle parole di Tajani

“Un Segretario di partito che dice per due volte di non essere preoccupato da questo situazione dimostra di essere doppiamente preoccupato. Questa dichiarazioni di Tajani era forse quello che serviva, è molto significativa e darà coraggio agli altri politici.Sabato sarà la giornata della riflessione, si uscirà con un manifesto. I politici laziali credo che sia ora ci mettano la faccia. Penso al ministro Lollobrigida”.

Su Alessandro Onorato, assessore al Comune di Roma e tifoso biancoceleste

“Alessandro Onorato è un grande tifoso della Lazio, ma è anche assessore al Comune di Roma che ha in mano la pratica dello stadio Flaminio. Oggettivamente ogni sua parola potrebbe essere interpretato male. Rappresenta l’istituzione, più di tanto non si può chiedere per non danneggiare la stessa Lazio”.

Su eventuali contatti con Lotito

“Sarebbe bastata solo una telefonata o una lettera, non c’è mai stato. C’è stata solo quell’incredibile smentita sulla questione JP Morgan. Con me non c’è mai stato nessun contatto, anche se la disponibilità è stata data”.

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