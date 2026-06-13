Bisignani: “La Lazio non sparirà mai, ma Lotito deve farsi aiutare”

Luigi Bisignani, autore della lettera a Claudio Lotito e delle successive dieci domande, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, parlando della situazione difficile della Lazio, della protesta dei tifosi, della sua fede biancoceleste e del futuro della società.

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L’intervista di Bisignani sul futuro della Lazio e su Lotito

Bisignani sulla sua fede laziale

“Quando la famiglia rientrò in Italia ci stabilimmo ad Ariccia e io in ritiro, parlando il castigliano, divenni una sorta di tramite fra “Totò” Lorenzo, l’allenatore, e la squadra. In seguito fui promosso raccattapalle con il compito supplementare di trasmettere le indicazioni del tecnico a Bob Lovati… Sai anche della mia amicizia con Andreotti. La sua disgrazia, avere il figlio Stefano e Giulio, il nipote, tremendamente laziali. Io di figli ne ho quattro, quattro figli e sette nipoti e mezzo e non permetto a nessuno di loro di tradire la causa. Pensa che nel letto di uno misi una foto di Anna Falchi”.

Bisignani sulla protesta dei tifosi

“L’azione di forza è l’ultimo atto di una contestazione che viene da lontano, giustificata dall’assenza di un presente e di un futuro degni. Non si tratta di percezioni tifose, ma della realtà. Se vogliamo indicare il punto in cui la frattura si è storicamente consumata, dico l’anno della Champions quando Lotito si rifiutò di acquistare Berardi, un giocatore che avrebbe fatto aumentare sensibilmente il potenziale della squadra. Lotito ha dei meriti enormi e glieli riconosco, ma non ha capito che a un certo punto bisogna andare anche nella direzione della gente”.

Bisignani sulle richieste a Lotito

“L’ho scritto a margine di una delle dieci domande: “scusa” era la sola parola che molti laziali aspettavano: per anni di fratture, di toni sbagliati, di distanza crescente, di tifosi trattati troppo spesso come un fastidio e quasi mai come il capitale più prezioso del club, senza i tifosi non si possiede nulla. Una lettera ai laziali poteva cominciare da lì. Dalle scuse”.

Bisignani sul futuro di Lotito

“Il tempo è galantuomo, la Lazio non sparirà mai. Ma è necessario che Lotito si renda conto di una cosa: che così non può andare avanti. Serve un dg vero, ma soprattutto bisogna che lui si faccia aiutare. Da un fondo, ad esempio, oppure dai banchieri che stanno a Roma. Da un Maiolini, da un Nino Tronchetti Provera, da un Guerra. I Percassi questo hanno fatto e sono ancora loro a dirigere le operazioni, a prendere le decisioni”.

Bisignani sul Flaminio

“Chi la paga?, con quali partner e con quali tempi? E autorizzazioni, cronoprogrammi, banche, garanzie, hospitality, naming rights, gestione dei rischi. Il piano dovrà essere sostenuto da una NewCo? Da capitale privato? Da debito? Da partner esterni? Come si evita che il sogno dello stadio assorba risorse dalla gestione sportiva?”.

Bisignani sulla cessione della Lazio

“Allo stato attuale la Lazio non è vendibile per più di una ragione, al di là della volontà del presidente. Sai come diceva spesso Andreotti? Quando il mare è in burrasca nuota sotto e poi riemergi. Lotito pensa di averla tutta lui, il guaio è che nessuno gliela dà. E ha valutato Formello 250 milioni, mi pare. Questa è una delle principali ragioni per cui la società risulta inavvicinabile. Il valore effettivo del centro è inferiore e di parecchio”.

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