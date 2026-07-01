Bisignani: “Non so se qualcuno vuole la Lazio, ma la protesta piegherà Lotito”

Luigi Bisignani, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della grande protesta dei tifosi contro Lotito in programma giovedì 2 luglio, del no di Peruzzi e dell’acquisto della Reggina da parte del patron biancoceleste. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Un possibile nuovo acquisto per le giovanili della Lazio: ecco di chi si tratta

Le parole di Bisignani nell’intervista sulla Lazio

Bisignani sulla grande protesta contro Lotito

“Domani sarà alla parte finale della contestazione, cercherò di fare l’ultima parte del corteo. Sento voglia di grande partecipazione, per le famiglie. Sarà una grande festa per dimostrare che i tifosi della Lazio sono uniti. Il senso della festa è un corteo di forte protesta, poi un palco per tante voci. Ci sarà un’iniziativa del Tempo con delle pagine azzurre distribuite ai presenti. Speriamo che si capisca che la voce dei tifosi va ascoltata e non può essere messa sotto il tappeto. Domani vivrò la stessa emozione quando da raccattapalle portavo ordini da Lorenzo a Lovati, quando Lorenzo era squalificato. L’emozione della prima volta, di chi si sente partecipe di un moto civile di protesta”.

Bisignani sulla Reggina e il no di Peruzzi

“Quello della Reggina è un atteggiamento più politico che sportivo, sembra una mossa del cavallo. Abbiamo scoperto quanto accaduto a Reggio Calabria. Lo spogliatoio di Formello trasformato a Reggio. Il no di Peruzzi non mi stupisce perché conosce la situazione e sa che lo stato è insostenibile. Per me è un cartellino giallo per Gattuso…”.

Bisignani su qualcuno interessato alla Lazio

“Io non so se c’è qualcuno interessato alla Lazio, di certo i grandi fondi sono interessati al calcio italiano. Sono certo che questa protesta pacifica finirà per fare sì che si ragioni anche all’interno del suo partito e finirà per far piegare la resistenza di Lotito. Qualche cosa di buona sicuramente succederà, anche perché è Lotito che protesta con i i tifosi della Lazio”.

Redazione Lazionews.eu

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO GRATIS SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO GRATIS SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP