Bisignani: “Merito dei tifosi se i fondi guardano la Lazio con interesse”

Il giornalista Luigi Bisignani non è mancato e anche lui ha rilasciato la sua intervista durante gli Stati Generali della Lazialità, queste le sue parole.

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L’intervista di Bisignani agli Stati Generali della Lazialità.

“Sono stato una miccia possibile grazie a un direttore come Capezzone che l’ha resa possibile. Possiamo dire che il re è nudo, finora aveva più vestiti quello della Figc, della Lega e della politica. Ora è nudo perché lo abbiamo spogliato. La Lazio grazie ai tifosi è diventata appetibile per tutti i fondi che stanno guardando con interesse. La Lazio è un grandissimo esempio perché lo abbiamo fatto tutti insieme noi che abbiamo marciato. Di Rocca voglio ricordare che quando era presidente Mondiale della Croce Rossa e andava dove c’erano le tragedie, non dormiva negli hotel a 5 stelle ma nelle tende lì dive c’era il disagio. Lui il disagio qui lo ha percepito”.

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