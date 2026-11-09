Bisignani: “Lotito ascolti i laziali: l’amore per questa maglia va oltre ogni divieto”

Dopo il pareggio della Lazio a Napoli, Luigi Bisignani è tornato a scrivere una lettera sulle colonne de Il Tempo, rivolta al presidente Claudio Lotito.

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La lettera di Bisignani dopo Lazio Napoli rivolta a Lotito

Sui ricordi del San Paolo

“Caro Direttore, il sogno continua. La Lazio pareggia al Maradona e resta da sola al comando della Serie A. Dopo un primo tempo suntuoso i ragazzi hanno saputo tenere in mano la partita anche dopo il pareggio del Napoli. E quando c’è stato bisogno di lui, ecco ancora una volta quel gatto greco di nome Mandas. Ma a noi laziali di settant’anni viene ancora naturale chiamare quello stadio San Paolo. Basta pronunciare quel nome per tornare a un pomeriggio del luglio 1987”.

Sulla Lazio dei meno 9

“Su quello stesso campo, allora, un pareggio ci sarebbe costato la Serie B. Di quella Lazio ricordo anzitutto un conto che sapevano fare perfino i bambini. Eravamo partiti da meno nove e una vittoria valeva due punti. Dovevamo vincere cinque partite soltanto per mettere il naso sopra lo zero. In panchina c’era Eugenio Fascetti e davanti avevamo Giuliano Fiorini. Il 21 giugno, all’Olimpico, contro il Vicenza, con la Serie C ormai a pochi minuti, fu Fiorini a trovare il gol che ci mandò agli spareggi. Come si fa, mi domando oggi, a spiegare al mio nipotino Sebastiano la felicità con cui uscimmo dallo stadio per esserci guadagnati il diritto di soffrire altre due settimane?”.

Il ricordo degli spareggi con il Campobasso e del Mondiale del 90′

“Gli ho detto che essere laziali significa soprattutto saper soffrire. Il 5 luglio si giocava a Napoli contro il Campobasso. Sull’autostrada, quel giorno, per riconoscere un laziale bastava la sciarpa che gli usciva dal finestrino. Macchine, pullman, famiglie intere in viaggio per una partita che negli almanacchi figura come un semplice uno a zero. Provate a dirlo a uno che c’era, ‘un semplice uno a zero’. Segnò Fabio Poli. E da allora, in casa laziale, se dici Fiorini viene subito dopo Poli, come se quei due gol fossero stati segnati nella stessa partita. Tre estati dopo ero di nuovo al San Paolo, stavolta come responsabile stampa per conto dell’Ansa, sponsor di Italia ’90. A organizzare quel Mondiale alla grande era stato Luca di Montezemolo, il capo più carismatico che abbia mai avuto. A rovinarci la festa ci pensò Diego Armando Maradona. Nella semifinale contro l’Italia segnò il suo rigore per l’Argentina, proprio nello stadio che oggi porta il suo nome”.

Sui tifosi alla stazione

“Per ritrovare le sciarpe di quel luglio lontano, stavolta bısognava andare a Termini, dalla parte di via Marsala. Ai laziali residenti nella nostra regione era vietato comprare il biglietto per la partita di Napoli. Così sono andati alla stazione a salutare la squadra. Perché per noi laziali accompagnare i ragazzi in trasferta non è solo un piacere. È il nostro modo, da padri e da nonni, di dirgli che con loro ci siamo ancora. E se a Napoli non ci lasciano andare, li accompagniamo fin dove possiamo. Stavolta, fino al binario. Presidente Lotito, la prossima volta venga anche lei. Fra noi tifosi che cantiamo per i ragazzi troverà tanti che la domenica lasciano vuoto il loro posto all’Olimpico. L’allenatore Gattuso e i giocatori hanno capito bene quanto vogliamo bene alla Lazio. A lei spiegheremmo perché restiamo fuori. Per una volta, presidente, ci lasci parlare. E ci ascolti”.

Redazione Lazionews.eu

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