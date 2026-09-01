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Bisignani: “Per Lotito a Reggio-Calabria una vita da esule!”
Luigi Bisignani, sulle colonne del quotidiano Il Tempo, è tornato a scrivere una lettera sul presidente Lotito, incentrata sulle ultime uscite del patron biancoceleste davanti ai tifosi della Reggina durante la presentazione della squadra calabrese.
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La lettera di Bisignani sul presidente Lotito e le parole a Reggio-Calabria
“Caro Roberti,
i calabresi sono gente seria e hanno già capito l’aria che tira. Alla prima di Coppa Italia dilettanti, nonostante una vittoria, è comparso uno striscione che la dice lunga sulla vita da esule che attende Lotito a Reggio sognando più che la C il seggio parlamentare: “Siamo contro la multiproprietà. Chi vuole investire lo faccia con serietà”. Come dire: o Lazio o Reggina. E ovviamente Lotito non era in tribuna per l’esordio, così come non era all’Olimpico. Forse per solidarietà con i tifosi… A Reggio Calabria, nel suo primo show davanti alla squadra, Lotito ha parlato tra l’altro, anche dei suoi famosi colpi di sonno in Senato, paragonando in sostanza i suoi colleghi a dei “morti viventi”. Chissà cosa avranno pensato vista la nosta scaramanzia del presidente-senatore”.
Bisignani sui numeri dati sulla Lazio
“Poi, tornato improvvisamente sveglio davanti ai tifosi reggini, ha cominciato a dare i numeri sulla Lazio. Il solito rosario del salvatore: 84 milioni di fatturato, 86,5 milioni di perdite e 550 milioni di debiti. Il bilancio della Lazio al 30 giugno 2004 raccontava altro: 100,8 milioni di valore della produzione, 86,25 milioni di perdita e 348,1 milioni di debiti. Sulle perdite ci siamo. Sui debiti ballano oltre 200 milioni. Più che un bilacio, una ruota del Lotto. E dal racconto spariscono anche 170,3 milioni di parco giocatori e oltre 25 milioni di terreni e fabbricati. Senza aver mai fatto un aumento di capitale. Ma su questi numeri chissà cosa avrà da dire la Consob, visto che la S.S.Lazio è quotata in borsa“.
Bisignani e l’avviso ai tifosi della Reggina
“E intanto aspettiamo, non si sa né come né quando, l’annunciato sbarco al Nasdaq: forse una delle più clamorose panzane fatte circolare? Ai tifosi della Reggina, dunque, un suggerimento: prima di lasciarsi sedurre dallo slogan “Con Lotito risultato garantito”, chiedano informazioni a Salerno. E magari anche a qualche laziale. Intanto la campagna abbonamenti ha riaperto i battendi e non resta che sperare che qualcno abbocchi, sull’onda dell’ennesimo prodigio annunciato: il miracolo di San Frattesi.
Tra santi, salvatori e risultati garantiti, noi continuiamo a preferire una religione molto più semplice: Forza Lazio. Comunque e sempre. E ora tutti a Udine, per la terza vittoria consecutiva”.
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