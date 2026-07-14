Bisignani: “Cari tifosi laziali, aspettiamo le vostre idee”

Sulle colonne de Il Tempo è comparsa la lettera di Luigi Bisignani indirizzata ai tifosi laziali, attraverso cui li invita a produrre delle proposte costruttive su come portare avanti la protesta e a continuare a fare sentire la propria voce. Ecco le sue parole.

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La lettera di Bisignani ai tifosi laziali

“Cari tifosi laziali, grazie per le vostre lettere; da domani Il Tempo raddoppia il suo impegno al nostro fianco. Si chiude la prima fase con migliaia di testimonianze che hanno raccontato cosa significa essere laziali. Storie d’amore, di appartenenza e di sofferenza, tramandate da padre in figlio. Abbiamo letto pagine che ci hanno commosso profondamente, altre scritte con rabbia e qualche parola di troppo. Tutte, però, avevano un denominatore comune: l’amore sconfinato per la Lazio.

Di questo patrimonio faremo una pubblicazione che consegneremo alla Societa. Lo faremo con una speranza: che non si fermino alle parole, ma che ne comprendano fino in fondo lo spirito. Ci crediamo davvero. Perché essere laziali significa non arrendersi mai.”

Sulle proposte costruttive

“Ma adesso inizia una fase nuova. Da oggi, sempre all’indirizzo [email protected] non vi chiediamo più soltanto di raccontare. Vi chiediamo di costruire. Aspettiamo le vostre idee su come portare avanti la nostra protesta. Idee originali, forti, civili e determinate: dall’azionariato popolare alle forme di contestazione dentro lo stadio, se insieme al tifo organizzato si riterrà di tornarci, oppure fuori dallo stadio, davanti al Senato della Repubblica, fino alle prossime trasferte, con Bologna e Venezia ormai alle porte.”

Sul silenzio dei media

“Ma c’è un altro fronte sul quale non possiamo arretrare. Dobbiamo chiedere conto a quei giornali e quelle tv nazionali che continuano a ignorare o a minimizzare una protesta che coinvolge decine di migliaia di laziali e che è diventata un esempio di civiltà per tutte le tifoserie che ci guardano con rispetto e simpatia. Il silenzio, in questo momento, equivale a voltarsi dall’altra parte. Facciamoci sentire con fermezza, educazione e determinazione, chiedendo che venga raccontata una vicenda che riguarda non solo una tifoseria,ma un pezzo importante del calcio italiano”

Sulla responsabilità della politica

“E poi c’è la politica. Invitiamo tutti i tifosi a scrivere, con toni civili ma con assoluta decisone, ai parlamentari laziali che ancora non hanno preso posizione. Le loro caselle di posta elettronica facilmente consultabili devono riempirsi di messaggi. Devono sapere che migliaia di cittadini aspettano una risposta, una parola, un’assunzione di responsabilità. Restare in silenzio non è più un’opzione. La nostra forza è sempre stata una sola: essere uniti”.

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