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Bisignani risponderà a Lotito con una nuova lettera
Luigi Bisignani, autore della lettera che ha dato avvio ad Agorà Lazio, lo spazio de Il Tempo che sta dando modo ai laziali di esprimere le loro opinioni sul delicato momento societario, ha annunciato che risponderà alla lettera di ieri sera, 10 giugno, inviata dal presidente Lotito ai tifosi biancocelesti.
Leggi anche: “Il tifo organizzato risponde a Lotito: il comunicato“
Bisignani risponderà alla lettera scritta dal presidente Lotito
Daniele Capezzone, direttore del Tempo, ha annunciato sul suo account X che nella mattinata di domani, 12 giugno, Luigi Bisignanirisponderà alla missiva del presidente Claudio Lotito. Naturalmente, per attirare lettori, il direttore ha aggiunto che si tratta di un appuntamento imperdibile.
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