Connect with us

NOTIZIE

Bisignani risponderà a Lotito con una nuova lettera

Published

14 ore ago

on

Claudio Lotito

Luigi Bisignani, autore della lettera che ha dato avvio ad Agorà Lazio, lo spazio de Il Tempo che sta dando modo ai laziali di esprimere le loro opinioni sul delicato momento societario, ha annunciato che risponderà alla lettera di ieri sera, 10 giugno, inviata dal presidente Lotito ai tifosi biancocelesti.

Leggi anche: “Il tifo organizzato risponde a Lotito: il comunicato

Bisignani risponderà alla lettera scritta dal presidente Lotito

Daniele Capezzone, direttore del Tempo, ha annunciato sul suo account X che nella mattinata di domani, 12 giugno, Luigi Bisignanirisponderà alla missiva del presidente Claudio Lotito. Naturalmente, per attirare lettori, il direttore ha aggiunto che si tratta di un appuntamento imperdibile.

 

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

PIÙ LETTI