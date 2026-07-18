Bisignani: “Popolo laziale pronto a fare la propria parte per una prospettiva degna”

Luigi Bisignani si è espresso ancora una volta sulle pagine de Il Tempo per rispondere ad una proposta parte di Francesco Cassese, che ha invitato a seguire l’esempio del Columbus Crew.

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Bisignani risponde alla proposta di Francesco Cassese sulle colonne de Il Tempo.

Il Tempo continua a dare spazio al tema Lazio, mettendo in comunicazione semplici tifosi e addetti ai lavori. Francesco Cassese ha proposta di seguire l’esempio del Columbus Crew, quando i tifosi del club raccolsero 5000 firme in 48 ore per dare disponibilità a sottoscrivere l’abbonamento.

Come si riporterebbe questo al caso della Lazio? L’idea verterebbe sul rendere esplicita la volontà dei tifosi biancocelesti di sostenere tramite abbonamenti, merchandising e tanto altro, un nuovo proprietario. Una specie di promessa contrattuale.

Le parole di Bisignani in risposta a Cassese.



“Caro Cassese la sua è un idea intelligente. Il caso Columbus Crew dimostra che una comunità organizzata può trasformare la passione in un dato concreto. Anche la Lazio potrebbe censire, con il supporto di professionisti quanti tifosi sono pronti a stenere un progetto credibile. Sarebbe un ulteriore dato concreto per dimostrare a istituzioni, investitori e mercato che il vero capitale della Lazio è il suo popolo, pronto a fare la propria parte quando vede una prospettiva degna della sua storia”.

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