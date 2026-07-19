CALCIOMERCATO LAZIO
Bissaka, West Ham “offeso” dall’offerta della Lazio
La Lazio avrebbe presentato un’offerta al West Ham per Bissaka, che il club inglese avrebbe ritenuto offensiva. Questo è quanto sostenuto da Claret & Hugh.
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Il West Ham si ritiene offeso dall’offerta della Lazio per Aaron Wan Bissaka.
Come rivelato da Claret & Hugh, la Lazio avrebbe presentato un’offerta di 10 milioni di sterline al West Ham per il terzino classe ’97.
La medesima fonte sostiene che gli Hammers abbiano ritenuto la proposta del club biancoceleste addirittura offensiva, valutando il loro giocatore minimo il doppio.
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