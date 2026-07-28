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Bjerkebo: “Lazio in futuro? Non so, mi vedrei in Bundesliga”

Published

1 ora ago

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Bjerkebo intervista futuro Lazio

Il profilo di Isak Bjerkebo, 23enne svedese calciatore del Sirius, è stato accostato alla Lazio qualche settimana fa; lo svedese, a tal proposito, intervistato sul suo futuro da Fotbollskanalen, ha voluto fare chiarezza. Ecco le sue parole.

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Le parole di Bjerkebo nell’intervista sul suo futuro: c’è anche la Lazio?

” Beh… è difficile dirlo. In fondo parliamo della mia carriera e non si sa cosa succederà in autunno. Se la vittoria del campionato allora penserei diversamente. Potrei farmi male però, o chissà cos’altro. Se non cogli l’occasione quando si presenta… dipende da cosa succederà a me e al Sirius. Quale campionato tra i top 5? In tal caso, direi la Bundesliga (Germania). Lì giocano in modo molto offensivo e ricorrono spesso al contropiede. Interesse da qualcuno da quelle parti? Non si sa mai”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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