INTERVISTE
Bjerkebo: “La Lazio è davvero un’ottima squadra, la mia priorità è giocare”
Isak Bjerkebo, accostato alla Lazio poche settimane fa, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Fotbollskanalen, durante la quale ha parlato delle offerte di mercato ricevute da diverse squadre italiane e del suo futuro.
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L’intervista di Bjerkebo sul suo futuro e sulle offerte delle squadre oltre la Lazio
“Sono davvero ottime squadre, ma sono gli agenti a occuparsi di quella parte, e quando avrò qualcosa su cui prendere una decisione, lo farò. Ma la mia priorità è semplicemente giocare. È davvero difficile. Se fosse stato facile, probabilmente la decisione sarebbe già stata presa, ma è difficile. Quando arriverà il momento, dovrò rifletterci attentamente. La situazione ideale per me è che tutto vada nel miglior modo possibile sia per la mia carriera che per il Sirius. Che questo significhi restare qui o essere ceduto, non lo so”.
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