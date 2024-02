Altro ko per il Bayern, Tuchel sempre più a rischio

Tempo di lettura: < 1 minuto

BOCHUM BAYERN MONACO TUCHEL - Continua il periodo nero del Bayern Monaco, che incassa la terza sconfitta consecutiva dopo quelle arrivate con la Lazio in Champions League e con il Bayer Leverkusen in Bundesliga. Stavolta a mandare ko i bavaresi è stato Bochum, squadra di metà classifica capace di vincere 3-2 contro i campioni di Germania in carica.

Bayern Monaco ko contro il Bochum, a rischio la panchina di Tuchel

Nonostante le rassicurazioni dell'AD Dreesen, che ha confermato l'attuale tecnico a fine partita, la panchina di Tuchel rimane a rischio. Con questa sconfitta e con il successo del Leverkusen sull'Heidenheim, il gap con il primo posto è diventato di otto punti, sempre più complicato da colmare. Con la corsa al titolo compromessa, la gara di ritorno degli ottavi finale di Champions League contro la Lazio, in programma martedì 5 marzo, sarà cruciale per la squadra tedesca. Il Bayern dovrà ribaltare l'1-0 dell'andata per non lasciar sfuggire anche l'ultimo obiettivo stagionale.