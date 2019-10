BOLOGNA LAZIO – Termina 2-2 un match pirotecnico al Dall’Ara tra il Bologna e la Lazio. Al termine della gara, il collaboratore tecnico di Mihajlovic Emilio De Leo è intervenuto in conferenza stampa: queste le sue dichiarazion.

Mihajlovic

“La presenza di Mihajlovic è stata importante, averlo in panchina è uno stimolo in più per calciatori e pubblico. Dobbiamo dare il massimo con lui o senza di lui, perché sta percorrendo una strada importante e delicata.”

La gara

“La Lazio ha un grande potenziale offensivo, non ha prodotto tante occasioni da gol. Siamo una squadra che rischia poco, ma dobbiamo migliorare e lavorare tanto. Oggi le ripartenze subìte sono legate a palle inattive, credo non ci siano state situazioni in cui ci siamo trovati in inferiorità numerica. Io veicolo il messaggio di Sinisa: dobbiamo avere coraggio. Se questo ci espone al pericolo di perderla è nostra responsabilità. Giocando in un certo modo, però, c’è più possibilità di vincere. Quando giochi con una squadra così forte puoi scegliere di essere aggressivo, ma tecnicamente sei inferiore. Siamo riusciti però a limitare le loro qualità ed è una grande soddisfazione. Non è da tutti farlo contro una Lazio così forte. Credo che la Lazio sia tra le squadre più forti anche dal punto di vista fisico, con tante soluzioni offensive e grandi giocatori”.