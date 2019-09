BOLOGNA LAZIO MIHAJLOVIC – L’unione, si sa, fa la forza. E mai come in questa occasione Sinisa Mihajlovic necessita dell’affetto e dell’amore di tutti. L’allenatore del Bologna continua le cure contro la terribile malattia che lo ha colpito e, con grande sacrificio, si tiene sempre in contatto con la sua squadra. Un atteggiamento encomiabile da parte di un uomo che si è sempre fatto apprezzare per la sua morale. I tifosi rossoblù sono i primi colpiti dal suo stato di salute e in ogni occasione provano a stare vicini al proprio mister. Il 21 luglio scorso più di 1000 persone si sono recate in pellegrinaggio verso il Santuario di San Luca di Bologna per pregare per il proprio allenatore e per tutti i malati.

Bologna-Lazio, un pellegrinaggio per Sinisa

E l’iniziativa potrebbe ripetersi il prossimo 6 ottobre, giorno in cui si disputerà la partita tra Bologna e Lazio. I tifosi rossoblù, come riporta l’Ansa, hanno ufficialmente invitato i laziali che lo vorranno a prendere parte al pellegrinaggio. L’ambiente biancoceleste è sempre rimasto legato a Sinisa, non solo per i suoi trascorsi da calciatore. La preghiera, tutti insieme, sarebbe un bel gesto per Mihajlovic e per il mondo del calcio.