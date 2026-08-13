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Qui Bologna, il punto tra infermeria e mercato: la situazione in vista della Lazio
Quella tra Bologna e Lazio è una sfida aperta su più fronti, aperta soprattutto in ottica Serie A: problemi in difesa per il nuovo tecnico Tedesco che ha visto un altro dei suoi calciatori finire k.o. per infortunio. Inoltre, l’allenatore è alle prese con un attacco rivoluzionato.
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Bologna-Lazio, infortunio in difesa per i rossoblù: il comunicato ufficiale
AGGIORNAMENTO 13 AGOSTO – Oltre agli infortunati Casale e Holm, Tedesco dovrà valutare anche le condizioni di Heggem, rientrato una settimana fa dalle vacanze post-Mondiale, e dei nuovi arrivati. L’attacco, infatti, si presenta totalmente rivoluzionato: fuori Castro e Dallinga, dentro Piccoli e Dovbyk, chiamati in breve tempo ad ambientarsi allo stile di gioco dei felsinei.
Gara dell’ex a rischio per Nicolò Casale che ha rimedito un problema durante l’ultimo allenamento e questo lo costringerà, rivela il club felsineo, ad uno stop abbastanza lungo da potergli far saltare la sfida con la Lazio. Ecco il comunicato ufficiale: “Nicolò Casale nel corso dell’allenamento ha riportato un risentimento agli adduttori di sinistra e svolgerà circa 10 giorni di allenamenti differenziati”
Gli infortunati del Bologna
Casale non è l’unico attualmente fermo ai box. Oltre all’ex Lazio c’è un altro difensore fuori a causa di un infortunio, si tratta di Emil Holm. Quest’ultimo ha un problema al soleo e non rientrerà prima di fine agosto. Insomma, se Casale è in dubbio Holm con ottime probabilità rimarrà fuori. Il match si giocherà il 24 agosto, alle 18:30, al Dall’Ara.
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