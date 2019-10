BOLOGNA LAZIO MIHAJLOVIC – Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15, ma Bologna-Lazio inizia molto presto quest’oggi. Alle 9:30 il ritrovo dei tifosi rossoblu, insieme ad una rappresentanza del popolo laziale invitata dagli organizzatori, ai piedi del colle. Direzione Santuario di San Luca, tutti in cammino, in preghiera per Mihajlovic.

Pellegrinaggio per Sinisa

Come anticipato nelle settimane precedenti, i tifosi delle due squadre si recheranno al Santuario a piedi, come accaduto già ad agosto con 1000 persone a sostegno del proprio allenatore. Alle 11 assisteranno alla messa di Don Massimo Vacchetti e dopo arriveranno allo stadio. Al ‘Dall’Ara’ la possibile sorpresa, perchè molto probabilmente Sinisa sarà in panchina.