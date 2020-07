Tempo di lettura: < 1 minuto

BOLOGNA SINISA MIHAJLOVIC – Sinisa Mihajlovic diventerà cittadino onorario Bologna. Il consiglio comunale ha preso questa decisione sulla base di 26 voti favorevoli e 3 contrari.

Mihajlovic cittadino onorario di Bologna

Sinisa è riuscito ad entrare nei cuori della città e della tifoseria bolognese. Del resto, il tecnico ha svolto un lavoro fantastico da quando è approdato in rossoblù, combattendo sempre con grande tenacia nonostante la malattia. Così, il Consiglio comunale ha deciso di farli questo regalo, sicuramente gradito dall’ex calciatore biancoceleste. Come riporta ANSA, la cerimonia potrebbe svolgersi in autunno.

