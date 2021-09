Bologna, Orsolini: “Offerte importanti, anche dalla Lazio”

- Advertisement -

RASSEGNA STAMPA – Tra i protagonisti del calciomercato estivo c’è stato anche Riccardo Orsolini. Il giocatore del Bologna è stato accostato a diversi club italiani, tra cui la Lazio. Alla fine però, così come riportano le pagine de Il Corriere dello Sport, l’attaccante ha scelto di ripartire con il club felsineo per allontanare le voci e dimostrare a tutti il suo valore.

Riccardo Orsolini a Il Corriere dello Sport

“Mai chiesto la cessione e mai pensato di andar via. So che sono arrivate offerte importanti da Torino, Lazio, Fiorentina. Se avessi espresso la volontà di andar via, la società sicuramente non mi avrebbe trattenuto”.

Rapporto con Mihajlovic

“Mi ha detto che ogni volta che c’era una punizione lo stadio esultava già, già cambiavano il numeretto sul tabellone. Umile”.