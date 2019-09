BOLOGNA ROMA – Termina 2-1 a favore della Roma il match contro il Bologna valido per la quarta giornata di campionato. Dopo un primo tempo privo di emozioni, terminato col parziale di 0-0, succede tutto nel secondo tempo: sblocca il match Kolarov al 49esimo, pareggia i conti Sansoni su rigore. Poi, al 94esimo, Pellegrini crossa al centro un pallone per Dzeko che segna la rete della vittoria. Salterà il prossimo match Gianluca Mancini, espulso all’85esimo per doppia ammonizione dopo aver atterrato Santander al limite dell’area.