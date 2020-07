Tempo di lettura: < 1 minuto

BOLOGNA SASSUOLO – Il Sassuolo è tornato a vivere la favola di qualche mese fa. Per buona pace della Lazio e di Simone Inzaghi, che sfideranno i neroverdi tra poco più di 48 ore. L’undici di De Zerbi ha fatto proprio il derby emiliano con il Bologna, battendo a domicilio i rossoblù per 2-1. Una partita dominata per buona parte dei novanta minuti, nella quale il Sassuolo ha fatto vedere una buona tenuta fisica, accompagnata da velocità e qualità nelle giocate offensive.

Il Sassuolo a -6 dal Milan: guai per Defrel

Il match era tuttavia iniziato in salita. Dopo pochi minuti la traversa di Palacio aveva fatto scorrere un brivido sulla schiena di Consigli. Poi, però, è venuto fuori il Sassuolo, spinto dalle scorribande sulla fascia mancina di Rogerio. La reazione rossoblù è un angolo di Barrow che Bani non riesce a deviare in porta causa un salvataggio quasi disperato di Chiriches sulla linea. Il Sassuolo occupa meglio gli spazi e al 41′ passa meritatamente in vantaggio. Cambio di campo di Muldur che trova Berardi defilato sulla sinistra. L’azzurro si libera di Tomiyasu e scaglia un gran destro sotto la traversa imparabile per Skorupski. All’intervallo il vantaggio degli ospiti ci sta tutto. Nella ripresa non cambia lo spartito e Haraslin, al 56′, porta al sicuro il risultando ribadendo in rete su una respinta del portiere. Il calcio regala sempre il brivido finale, cioè il gol di Barrow nel recupero che accende gli ultimi minuti ma il risultato non cambia più. Il derby emiliano è del Sassuolo, ora a 43 punti e a -6 dal Milan, sesto. L’unica nota stonata della serata per De Zerbi è l’infortunio accorso a Defrel. La sua presenza con la Lazio è in forte rischio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.