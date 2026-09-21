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INTERVISTE

Bonanni: “Nessuno si aspettava una partenza del genere”

Published

2 ore ago

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Gennaro Gattuso

L’ex calciatore Massimo Bonanni ha analizzato l’inizio del campionato di Serie A ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi sull’ottimo avvio della Lazio di Gattuso.

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Le parole di Bonanni sull’avvio di campionato della Lazio di Gattuso.

“Gattuso sta facendo un grandissimo lavoro nella testa dei giocatori e sul campo. Negli undici titolari non l’ho mai considerata una squadra da bassa classifica, soprattutto considerando un solo impegno a settimana. Di certo è partita fortissimo e questo aiuterà nel lavorare e nel preparare le partite in una certa maniera. Quello che è sicuro è che nessuno poteva aspettarsi una partenza del genere”.

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