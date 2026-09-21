INTERVISTE
Bonanni: “Nessuno si aspettava una partenza del genere”
L’ex calciatore Massimo Bonanni ha analizzato l’inizio del campionato di Serie A ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi sull’ottimo avvio della Lazio di Gattuso.
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Le parole di Bonanni sull’avvio di campionato della Lazio di Gattuso.
“Gattuso sta facendo un grandissimo lavoro nella testa dei giocatori e sul campo. Negli undici titolari non l’ho mai considerata una squadra da bassa classifica, soprattutto considerando un solo impegno a settimana. Di certo è partita fortissimo e questo aiuterà nel lavorare e nel preparare le partite in una certa maniera. Quello che è sicuro è che nessuno poteva aspettarsi una partenza del genere”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
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|5
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|5
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|5
|9
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|7
|5
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|7
|5
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|5
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|5
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|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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