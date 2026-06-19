Bonanni: “Penso che le chance che Lotito venda siano più alte”

In un’intervista concessa ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore e allenatore Massimo Bonanni ha cercato di mettersi nei panni Gennaro Gattuso e annunciato il suo pensiero sulle possibilità di una cessione della Lazio da parte di Lotito. Ecco le sue parole.

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Le parole di Bonanni nell’intervista su Gattuso e sulla vendita della Lazio da parte di Lotito

“E’ un’altra situazione clamorosa, non vorrei essere nei panni di Gattuso. Qui c’è un allenatore, a cui magari hanno raccontato alcune cose e invece ecco che diversi big se ne vanno. Sono molto preoccupato. Sono anche convinto che si metteranno una mano sulla coscienza e cercheranno di fare qualcosa. Per me le chance che il presidente possa vendere sono più alte. Quando vedi che tutti ti abbandonano, è il momento di capire che è meglio alzare le mani e andarsene”.

Redazione Lazionews.eu

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