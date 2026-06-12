INTERVISTE
Bonanni: “Lotito, vale la pena portare avanti questa guerra?”
Continua a far discutere il tentativo del presidente Lotito di riavvicinarsi alla tifoseria biancoceleste attraverso la lettera comparsa ieri sul Corriere dello Sport: ecco l’opinione a tal riguardo l’ex calciatore Massimo Bonanni, diffusa in un’intervista ai microfoni di TMW Radio.
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Le parole di Bonanni nell’intervista sulla lettera di Lotito
“Invierei una lettera proprio a Lotito, chiedendogli se valga la pena di portare avanti questa guerra e se possa pensare di fare un passo indietro per permettere al club di aprire una nuova pagina”.
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